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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчане отличились на чемпионате Европы по спортивной радиопеленгации

16-20 сентября в Приморско (Болгария) состоялся чемпионат Европы по спортивной радиопеленгации (взрослые, юниоры, юноши).

В составе национальной сборной команды Украины выступали воспитанники сумского тренера Максима Редьки, которые стали победителями и призерами в разных возрастных категориях:

- Егор Редька - 3 золотые, 1 серебряная;

- Елена Редька - 2 золотые;

- Остап Дереколенко - 1 золотая, 2 серебряные;

- Анастасия Ковтун - 1 золотая, 1 - серебряная;

- Кирилл Лагутин - 1 серебряная;

- Елизавета Мирошниченко - 1 бронза;

- Михаил Тихонков - 1 бронза.

Сам Максим Редька завоевал 1 золотую и 2 серебряные медали.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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