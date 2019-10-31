Сумчане отличились на чемпионате Европы по спортивной радиопеленгации

В составе национальной сборной команды Украины выступали воспитанники сумского тренера Максима Редьки, которые стали победителями и призерами в разных возрастных категориях:
- Егор Редька - 3 золотые, 1 серебряная;
- Елена Редька - 2 золотые;
- Остап Дереколенко - 1 золотая, 2 серебряные;
- Анастасия Ковтун - 1 золотая, 1 - серебряная;
- Кирилл Лагутин - 1 серебряная;
- Елизавета Мирошниченко - 1 бронза;
- Михаил Тихонков - 1 бронза.
Сам Максим Редька завоевал 1 золотую и 2 серебряные медали.
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