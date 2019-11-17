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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:31278

Сумчане отличились на кубке Украины по панкратиону

На выходных в Броварах проходил Кубок Украины по панкратиону.

Сборная Сумской области успешно выступила в финале Кубка Украины по панкратиону в разделе «традишн». Многие годы своей непобедимости доказывает Заслуженный мастер спорта Украины Дмитрий Баранов, который в очередной раз становится обладателем кубка Украины. Вместе с ним на высшую ступень пьедестала поднялись Виктория Сергиенко-Синявина, Касум Касумов, Анастасия Воскобойник и Елена Сушко. «Бронза» на счету Виктора Щербака. В итоге второе общекомандное место в данном разделе соревнований.

На следующий день наши мастера борьбы в партере в большинстве весовых категорий праздновали первенство, завоевав семь золотых наград. Обладателями кубка Украины по грепплингу стали: Светлана Скрипнык, Виктория Сергиенко-Синявина, Елена Сушко, Дмитрий Баранов, Денис Никонец, Касум Касумов и Герман Городецкий. Серебряную награду завоевала Анастасия Воскобойник. Бронзовыми призерами стали Илья Боряк и Ольга Де-Кен-Не. Сборная Сумской области по грепплингу показала почти 100% результат, несмотря на то, что последние месяцы подготовки были достаточно напряженными.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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