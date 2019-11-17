Сумчане отличились на кубке Украины по панкратиону На выходных в Броварах проходил Кубок Украины по панкратиону.

Сборная Сумской области успешно выступила в финале Кубка Украины по панкратиону в разделе «традишн». Многие годы своей непобедимости доказывает Заслуженный мастер спорта Украины Дмитрий Баранов, который в очередной раз становится обладателем кубка Украины. Вместе с ним на высшую ступень пьедестала поднялись Виктория Сергиенко-Синявина, Касум Касумов, Анастасия Воскобойник и Елена Сушко. «Бронза» на счету Виктора Щербака. В итоге второе общекомандное место в данном разделе соревнований.

На следующий день наши мастера борьбы в партере в большинстве весовых категорий праздновали первенство, завоевав семь золотых наград. Обладателями кубка Украины по грепплингу стали: Светлана Скрипнык, Виктория Сергиенко-Синявина, Елена Сушко, Дмитрий Баранов, Денис Никонец, Касум Касумов и Герман Городецкий. Серебряную награду завоевала Анастасия Воскобойник. Бронзовыми призерами стали Илья Боряк и Ольга Де-Кен-Не. Сборная Сумской области по грепплингу показала почти 100% результат, несмотря на то, что последние месяцы подготовки были достаточно напряженными.