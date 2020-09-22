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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:14539

На Сумщине 67 новых cлучаев заболевания COVID-19: подробности

По состоянию на 22 сентября в Сумской области 3184 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 67 человек (Сумы - 38, Шостка - 7, Конотоп - 11, Ромны - 1, Лебедин - 2, Белопольский р-н - 3, Бурынский р-н - 2, Кролевецкий р-н - 1, Сумской р-н - 1, Ямпольский р-н - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 52 летальных случая, из них 1 - за прошедшие сутки (Сумы).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 1382 человека, из них за минувшие сутки - 67 (Сумы – 18, Шостка - 5, Конотоп - 14, Ромны - 9, Белопольский р-н - 9, Бурынский р-н - 1, Конотопский р-н - 1, Кролевецкий р-н - 5, Середина-Будский р-н - 4, Сумской р-н - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 1815 случаев заболевания, в Сумском районе - 194, Белопольский район - 102, Бурынский район – 18, пгт Великая Писаревка - 3, г. Глухов – 29, Глуховский район - 20, г. Конотоп - 173, Конотопский район - 59, Краснопольский р-н - 33, Кролевецкий район - 106, г. Лебедин - 49, Лебединский р-н - 2, пгт Липовая Долина - 1, Недригайловский район - 78, г. Ахтырка - 91, Ахтырский р-н – 24, Путивльский район – 14, г. Ромны - 101, Роменский район - 53, Середина-Будский р-н - 36, Тростянецкий район - 86, г. Шостка - 90, Шосткинский р-н - 3, Ямпольский р-н - 5.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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