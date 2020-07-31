Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:29119

На Сумщине дали 6 лет за угон, хранение наркотиков и боеприпасов

Белопольский отделом Конотопской местной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 36-летнего мужчины, который совершил ряд преступлений.

Установлено, что 25 марта 2020 года обвиняемый зашел к соседу, который только что заехал во двор на собственном авто. Угрожая ему топором, отобрал ключи от автомобиля, сел за руль и поехал к собственному дому, протаранив при этом ворота. Когда владелец авто вместе со знакомым пытались забрать у мужчины ключи от машины, обвиняемый угрожал им предметом, похожим на пистолет. Далее разбил стекло автомобиля, порезал шины и пытался сжечь.

Прибыв по вызову, сотрудники полиции задержали мужчину. У него дома обнаружено наркотическое средство «каннабис» и 34 боевых патрона.

По приговору суда обвиняемый признан виновным и приговорен к 6 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Приговор суда

По тематике

17.09.2020 11:23

В Сумах дали 9 лет за убийство

К 9 годам лишения свободы осужден сумчанин за убийство знакомого....

На Сумщине дали 11 лет за убийство
03.09.2020 15:07

На Сумщине дали 11 лет за убийство

К 11 годам лишения свободы осужден 26-летний кролевчанин, который лишил жизни своего знакомого....

25.08.2020 09:52

На Сумщине грузину дали 6 лет за ограбление и поножовщину

К 6 годам лишения свободы осужден гражданин Грузии, который в частности ограбил незнакомца на Сумщине....

13.08.2020 10:03

В Ахтырке грабителям дали по 4 года

Ахтырской местной прокуратурой поддержано публичное обвинения в отношении двух человек (24 и 26 лет), совершивших летом прошлого года в пгт...

4 года проведет за решеткой шосткинец, который ограбил в подъезде женщину
31.07.2020 09:46

4 года проведет за решеткой шосткинец, который ограбил в подъезде женщину

Шосткинской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 29-летнего мужчины, который открыто похитил имущество женщины....

Новости

На Сумщине 67 новых cлучаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:14
Сумы по-прежнему в «оранжевой» зоне, «желтых» зон становится больше
18.09.2020 17:58
В Шостке владелец частного дома задержал похитительницу цветов
Сегодня 09:31
На Сумщине дали 6 лет за угон, хранение наркотиков и боеприпасов
Сегодня 09:29
Сумчане отличились на чемпионате Европы по спортивной радиопеленгации
Сегодня 08:42
Сумчан запрошують на майстер-клас з декоративного розпису предметів війни
Сегодня 08:02
«Альянс» продолжает лидировать в Первой лиге
Вчера 20:03
На Сумщині прогнозують найвищий клас пожежної небезпеки!
Вчера 17:53
«Альянс» принимает «Николаев» в Сумах (трансляция)
Вчера 17:28
Шосткинские хоккеисты взяли «бронзу» чемпионата Украины
Вчера 17:19
Белопольский УВК переходит на дистанционную форму обучения из-за коронавируса у
Вчера 17:17
В Сумах совершили разбойное нападение на массажный салон
Вчера 17:04
view counter

Статьи

Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила
Вчера 13:06
«Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы
Вчера 12:58
Надежда Вайло: «Наш край» не даст закрыть ни одно сельское медицинское учреждение на Сумщине
Вчера 12:05
У Сумах порахували електоральну орієнтацію сумчан
18.09.2020 17:06
Голосовать в маске, со своей ручкой, без детей: Кабмин утвердил порядок выборов-2020
16.09.2020 09:56
Лікарні Сумщини отримали від НСЗУ майже мільярд гривень
16.09.2020 07:03
Як сумський художній музей зустрів своє 100-річчя
15.09.2020 13:32
Легальна робота на Сумщині: плюси в оплаті праці
15.09.2020 09:08
Что делать, если появились симптомы COVID-19
14.09.2020 13:19
Анатолий Епифанов: В свое время медицина была доступной и хорошо финансировалась. Пришло время это вернуть
14.09.2020 11:00
Місцеві вибори. Сумщина: непрості часи для мера і три «колони» з півночі
13.09.2020 10:24
Дзвін Пам’яті в Києві дзвонив за сумчанами
10.09.2020 14:40
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.