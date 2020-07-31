На Сумщине дали 6 лет за угон, хранение наркотиков и боеприпасов Белопольский отделом Конотопской местной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 36-летнего мужчины, который совершил ряд преступлений.

Установлено, что 25 марта 2020 года обвиняемый зашел к соседу, который только что заехал во двор на собственном авто. Угрожая ему топором, отобрал ключи от автомобиля, сел за руль и поехал к собственному дому, протаранив при этом ворота. Когда владелец авто вместе со знакомым пытались забрать у мужчины ключи от машины, обвиняемый угрожал им предметом, похожим на пистолет. Далее разбил стекло автомобиля, порезал шины и пытался сжечь.

Прибыв по вызову, сотрудники полиции задержали мужчину. У него дома обнаружено наркотическое средство «каннабис» и 34 боевых патрона.

По приговору суда обвиняемый признан виновным и приговорен к 6 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.