В Шостке владелец частного дома задержал похитительницу цветов Женщина во время кражи из цветника попала под пристальное «глаз» камер видеонаблюдения установленных владельцем частного дома и была разоблачена «на горячем» хозяином.

В полицию Шостки позвонил 35-летний житель районного центра. Он рассказал, что разоблачил женщину, которая постоянно совершает кражи цветов? высаженных перед его частным двором. По указанному адресу выехали участковые офицеры полиции.

Как выяснилось, усадьба заявителя оборудованf системой видеонаблюдения. Именно на мониторе с камер видеонаблюдения он увидел, как неизвестная женщина рвет цветы с его клумбы. Возмущенный этим фактом, ведь такое он наблюдает не в первый раз, мужчина выскочил на улицу. Женщина пыталась убежать, однако владелец усадьбы оказался проворнее.

Поклоннице чужих цветов 28 лет, она местная. Женщина рассказала, что таким образом хотела улучшить себе настроение, потому что очень любит цветы.

По данному факту в полиции проводят соответствующую проверку, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.