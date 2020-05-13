В Конотопе подросток нашел снаряд возле остановки 21 сентября в Конотопский отдел полиции поступило сообщение от 14-летнего жителя районного центра о том, что по улице Профессиональной, недалеко от остановки общественного транспорта он заметил предмет, похожий на старый артиллерийский снаряд.

Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что обнаруженный предмет действительно является артиллерийским снарядом калибра 76 мм времен Второй мировой войны. На месте обнаружения боеприпаса выставлена охрана полиции до прибытия саперного подразделения специального регионального центра быстрого реагирования оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины.

Полиция напоминает гражданам, что в случае выявления оружия, боеприпасов или других взрывоопасных предметов, не стоит их трогать, поднимать или передвигать. Необходимо отметить или запомнить место находки, отойти на безопасное расстояние и вызвать полицию. Помните, даже старые артиллерийские снаряды, мины, гранаты и т.д. могут быть смертельно опасны для окружающих, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.