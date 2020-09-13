На Сумщине прокуратура добилась возвращения в госсобственность водоема и земельных участков стоимостью более 101 млн грн По иску Шосткинской местной прокуратуры Хозяйственный суд Сумской области 21 сентября принял решение о расторжении договора аренды и возвращении в государственную собственность водоема и земельных участков стоимостью более 101 млн грн.

Установлено, что в 2006 году между Ямпольской райгосадминистрацией и фермерско-селянским хозяйством на 20 лет заключен договор аренды земли с расположенным на ней в том числе водным объектом общегосударственного значения за пределами населенного пункта общей площадью 87 га.

В ходе судебного разбирательства прокуратурой доказано, что арендатор земельных участков по назначению не использует, более того арендную плату своевременно и в определенном размере не платит, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.