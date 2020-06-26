В Тростянце спасатели ликвидировали возгорание автомобиля (видео) 21 сентября в 8:24 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля Opel Kadett по ул. Казацкая в г. Тростянец.

К месту происшествия выезжал дежурный караул 24-й государственной пожарно-спасательной части. Пожар обнаружила жена владельца транспортного средства. Женщина убирала во дворе и заметила сильное задымление, которые выходило из моторного отсека транспортного средства. О происшествии она сразу сообщила пожарным.

Через 6 минут спасатели прибыли на место происшествия. В этот момент горение происходило в моторном отсеке, также огонь распространился на панель приборов. В 8:32 пожар был локализован, в 8:34 - ликвидирован.

В результате пожара поврежден моторный отсек и панель приборов.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электросети.