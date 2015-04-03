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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:14403

Сумские тепловики меняют трубы на Кондратьева

В рамках выполнения инвестиционной программы на 2020 год ООО «Сумытеплоэнерго» проводятся работы по модернизации тепловой сети по ул. Г.Кондратьева.

Магистральная тепловая сеть по ул. Г.Кондратьева обеспечивает теплоснабжением Кировского микрорайона г. Сумы. Введенная в эксплуатацию в 1974 году сеть отработала свой срок и требует замены. Только за последние три года на данном участке устранялось 3 порыва. Проложена тепловая сеть под проезжей частью улицы.

В запланированный объем работ по модернизации тепловой сети входит:

- замена 197 метров участка тепловой сети диаметром 530 мм;

- замена неподвижных опор и арматуры в тепловых камерах.

На место старых изношенных труб укладывают новые предизолированные, выдерживающие достаточно высокие температуры, которые имеют минимальные тепловые потери и увеличивают срок эксплуатации теплосети, сообщает ООО «Сумытеплоэнерго».

Общество Сумытеплоэнерго

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