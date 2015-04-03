Сумские тепловики меняют трубы на Кондратьева

Магистральная тепловая сеть по ул. Г.Кондратьева обеспечивает теплоснабжением Кировского микрорайона г. Сумы. Введенная в эксплуатацию в 1974 году сеть отработала свой срок и требует замены. Только за последние три года на данном участке устранялось 3 порыва. Проложена тепловая сеть под проезжей частью улицы.
В запланированный объем работ по модернизации тепловой сети входит:
- замена 197 метров участка тепловой сети диаметром 530 мм;
- замена неподвижных опор и арматуры в тепловых камерах.
На место старых изношенных труб укладывают новые предизолированные, выдерживающие достаточно высокие температуры, которые имеют минимальные тепловые потери и увеличивают срок эксплуатации теплосети, сообщает ООО «Сумытеплоэнерго».
Пересчет за горячую воду, которая фактически не была горячей, «Сумытеплоэнерго» автоматически осуществлять не будет....
Во время сессии Сумского городского совета депутаты приняли решение создать временную контрольную комиссию городского совета по вопросам теплообеспечения города....
Правительство обязало вернуть в госбюджет часть неиспользованной субсидии на газ.... 1
Накануне отопительного сезона уволили Алексея Щербину, занимавшего должность директора департамента «Энергосбыт» ООО «Сумытеплоэнерго»....
Сумское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины оштрафовало ООО «Сумытеплоэнерго» и ПАО «СМНВО им. М.В. Фрунзе» на 34 тыс. грн...