Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:14557

Губернатор Сумщины обманул Премьер-министра

Глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко похвастался завершенным капремонтом в пяти школах.

На Сумщине в рамках программы «Большое строительство» окончен капитальный ремонт и реконструкция в пяти школах. Об этом во время совещания с участием Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля сообщил глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко.

«Если говорить об успехах программы «Большое строительство», то, в первую очередь, я бы говорил о наших школах. На ремонт образовательных учреждений в Сумской области предусмотрены средства из разных источников финансирования в 167,4 млн гривен. Это средства государственного фонда регионального развития, субвенции на способную школу, государственного и местного бюджета», - рассказал Роман Грищенко.

По его словам, в процессе реализации национального проекта «Большое строительство» возникали угрозы и вызовы, связанные с распространением COVID-19. Кроме того, по некоторым объектам произошла корректировка проектно-сметной документации и объявления повторных тендеров.

По состоянию на 1 сентября все учреждения Сумщины вовремя начали учебный год, сообщает сайт ОГА (На самом деле Конотопская гимназия не была доремонтирована вовремя, и ученики были вынуждены начать дистанционное обучение. Начали очное обучение только 8 сентября – Ред.)

По отдельным учебных заведениях строительные работы были продлены, что никоим образом не повлияло на учебный процесс и безопасность учащихся, говорится в сообщении. Сейчас работы в полном объеме выполнены в Середина-Будской, Краснопольской, Роменской общеобразовательных школах, Конотопской гимназии (спустя неделю – Ред.), Шосткинском учебно-воспитательном комплексе.

Политика

Новости

На Сумщине 67 новых cлучаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:14
Сумы по-прежнему в «оранжевой» зоне, «желтых» зон становится больше
18.09.2020 17:58
Губернатор Сумщины обманул Премьер-министра
Сегодня 14:14
Сумские тепловики меняют трубы на Кондратьева
Сегодня 13:14
В Тростянце спасатели ликвидировали возгорание автомобиля (видео)
Сегодня 12:23
На Сумщине прокуратура добилась возвращения в госсобственность водоема и земельных участков стоимостью более 101 млн грн
Сегодня 12:19
Мэр Сум стал героем передачи «Гроші» на «1+1» (видео)
Сегодня 11:31
В Лебедине пожарные спасли жилой дом и летнюю кухню (видео)
Сегодня 10:51
В Сумы прибыл Премьер-министр Украины
Сегодня 10:11
В Конотопе подросток нашел снаряд возле остановки
Сегодня 10:07
Сумчане отличились на кубке Украины по панкратиону
Сегодня 09:31
В Шостке владелец частного дома задержал похитительницу цветов
Сегодня 09:31
view counter

Статьи

У восьми прикордонних районах Сумської області діють додаткові тимчасові режимні обмеження
Сегодня 13:41
Ремонт Харківської завершать без участі міста
Сегодня 09:14
Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила
Вчера 13:06
«Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы
Вчера 12:58
Надежда Вайло: «Наш край» не даст закрыть ни одно сельское медицинское учреждение на Сумщине
Вчера 12:05
У Сумах порахували електоральну орієнтацію сумчан
18.09.2020 17:06
Голосовать в маске, со своей ручкой, без детей: Кабмин утвердил порядок выборов-2020
16.09.2020 09:56
Лікарні Сумщини отримали від НСЗУ майже мільярд гривень
16.09.2020 07:03
Як сумський художній музей зустрів своє 100-річчя
15.09.2020 13:32
Легальна робота на Сумщині: плюси в оплаті праці
15.09.2020 09:08
Что делать, если появились симптомы COVID-19
14.09.2020 13:19
Анатолий Епифанов: В свое время медицина была доступной и хорошо финансировалась. Пришло время это вернуть
14.09.2020 11:00
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.