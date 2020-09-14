Губернатор Сумщины обманул Премьер-министра Глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко похвастался завершенным капремонтом в пяти школах.

На Сумщине в рамках программы «Большое строительство» окончен капитальный ремонт и реконструкция в пяти школах. Об этом во время совещания с участием Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля сообщил глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко.

«Если говорить об успехах программы «Большое строительство», то, в первую очередь, я бы говорил о наших школах. На ремонт образовательных учреждений в Сумской области предусмотрены средства из разных источников финансирования в 167,4 млн гривен. Это средства государственного фонда регионального развития, субвенции на способную школу, государственного и местного бюджета», - рассказал Роман Грищенко.

По его словам, в процессе реализации национального проекта «Большое строительство» возникали угрозы и вызовы, связанные с распространением COVID-19. Кроме того, по некоторым объектам произошла корректировка проектно-сметной документации и объявления повторных тендеров.

По состоянию на 1 сентября все учреждения Сумщины вовремя начали учебный год, сообщает сайт ОГА (На самом деле Конотопская гимназия не была доремонтирована вовремя, и ученики были вынуждены начать дистанционное обучение. Начали очное обучение только 8 сентября – Ред.)

По отдельным учебных заведениях строительные работы были продлены, что никоим образом не повлияло на учебный процесс и безопасность учащихся, говорится в сообщении. Сейчас работы в полном объеме выполнены в Середина-Будской, Краснопольской, Роменской общеобразовательных школах, Конотопской гимназии (спустя неделю – Ред.), Шосткинском учебно-воспитательном комплексе.