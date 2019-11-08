На Сумщине планируют ремонт приемных отделений в 7 опорных больницах

«Это особенно важный проект для Президента и для правительства. Необходимо ускорить его реализацию. Отдельно хочу подчеркнуть, что работы и оборудование в приемных отделениях должны быть выполнены качественно», - отметил глава правительства.
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Отдел здравоохранения информирует о проведенных на прошлой неделе в лечебно-профилактических учреждениях города работах, направленных на ремонты и приобретение оборудования....
Глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко начал челлендж «Отремонтируй одну палату в больнице»....
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