На Сумщине планируют ремонт приемных отделений в 7 опорных больницах Премьер-министр Денис Шмыгаль во время поездки в Сумы отметил, что в рамках программы «Большое строительство» на Сумщине планируется реконструкция и капитальный ремонт приемных отделений в 7 опорных больницах.

«Это особенно важный проект для Президента и для правительства. Необходимо ускорить его реализацию. Отдельно хочу подчеркнуть, что работы и оборудование в приемных отделениях должны быть выполнены качественно», - отметил глава правительства.