Сумчанин установил три рекорда в гиревом спорте

При собственной весе в 67 кг он поднимает одной рукой гири чуть больше чем 68 и 71 килограмма, а двумя руками - почти 105 килограммов, пишет Суспільне.
Упражнения на выносливость и силу - ежедневно, а спортзал 6 раз в неделю: такой режим в течение последних 6 лет у спортсмена-гиревика и пауэрлифтера Дениса Гончарова. В спорт, говорит, пришел случайно.
«Мне в наследство достались три спортивных снаряда: три гири весом 16, 24 и 32 кг. В принципе с них и началась моя спортивная карьера», - говорит он.
На сегодня Денис установил 28 рекордов. Из них 16 в гиревом спорте и 12 в пауэрлифтинге. Последние три рекорда сделал неделю назад, на праздновании 360-летия основания города Тростянец.
«Первым подъемом было взятие в стойку методом вырывания гири весом 68 килограммов и 600 граммов, и ее подъем и приседание со снарядом над головой», - сказал он.
Вторым был подъем гири длинным циклом левой рукой.
«Вес снаряда - 71 килограмм и 800 граммов, что соответствовало 106, практически 107 процентам моей личной веса тела», - добавил спортсмен.
Третий рекорд - это улучшенный результат рекорда Дениса, который он сделал 2 года назад на праздновании Дня города в Сумах. Тогда он поднял гирю, которая в полтора раза тяжелее его собственной массы тела. Сейчас он смог поднять гирю весом 104 кг и 600 г - а это на 2% больше.
«Денис поднимает вес, больший, чем он весит, одной рукой. Поэтому это очень серьезный рекорд. Такие рекорды делали и поднимали только наши предки, как Иван Поддубный. Это очень старый вид соревнований», - говорит глава Ассоциации гиревого спорта Сумской области Виталий Хочин.
По его словам, в области профессионально гиревым спортом занимаются 10 спортсменов, среди которых и Денис. Он планирует устанавливать новые рекорды. Следующим должен стать подъем гири одной рукой весом 75 кг.
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