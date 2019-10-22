Сумской биатлонист с «серебром» чемпионата Украины

В первый день спортсмены соревновались в спринте. Среди мужчин лучшим среди сумчан был Богдан Цымбал, ставший вторым. В десятке лучших Антон Дудченко (8-й) и Роман Боровик (10-й). Третье место занял уроженец Сумщины Андрей Доценко, выступающий за Черниговщину.
Среди женщин лучшей среди наших была Анна Кривонос – 4-е место. Третьему месту она уступила всего 1 секунду. 9-е место заняла Анастасия Дидоренко. Второй стал уроженка Сум Анастасия Меркушина.
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