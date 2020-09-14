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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:40311

В украинских школах появится новый предмет

В ближайшие годы Минцифры планирует открыть центры поддержки предпринимательства «Дія.Бізнес» во всех городах.

Министерство цифровой трансформации планирует внедрить школьный учебный предмет о предпринимательстве, который будет ориентирован на учеников старших классов.

Об этом сообщила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан на пресс-конференции в Киеве.

«Мы в Минцифры планируем запустить в этом году факультативный предмет о предпринимательстве для школьников 10-11 классов. Я надеюсь, что в конце этой осени мы сможем это сделать», - сказала она.

Кроме этого, Ионан сообщила, что в ближайшие годы Минцифры планирует открыть центры поддержки предпринимательства «Дія.Бізнес» во всех городах.

«В этом году мы планируем еще несколько открытий. Следующие два открытия – Николаев и Черкассы. Еще десяток центров у нас находятся в работе. Мы планируем покрыть практически все города такими центрами», - сказала она.

Министерство образования и науки разработало проект национальной стратегии развития инклюзивного образования на 2020-2030 годы и план мероприятий по ее реализации. По состоянию на сентябрь 2020 года біло открыто 633 инклюзивно-ресурсных центра, а в прошлом учебном году в 35,14% школ были инклюзивные классы.

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