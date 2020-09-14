У Сумах відбувся урочистий мітинг з нагоди відзначення Дня партизанської слави Міські посадовці віддали шану ратному подвигу учасників партизанського руху та підпілля на урочистому мітингу біля Монументу «Героям Сумщини» з нагоди відзначення Дня партизанської слави.

Подякували за мужність та відвагу сивочолим підпільникам й партизанам перший заступник очільника Сум Володимир ВОЙТЕНКО та заступник міського голови Альона ДМІТРЄВСКАЯ.

Володимир Войтенко, батьки котрого проживають у Путивлі, який був центром масового партизанського руху, зауважив, що Сумщина завжди славилась сильними та вольовими людьми, здатними до самопожертви у відстоюванні незалежності держави.

«Учасники партизанського руху – беззаперечні герої та гордість країни, які пройшли крізь найскладніші випробування у період Другої світової війни та відстояли право людей на свободу. Їхні спогади та настанови – на вагу золота для покоління сучасності та нащадків. Вони є взірцем для військовиків, які боронять Україну нині. Щиро бажаю їм здоров’я, довгих років життя та активного діалогу з молоддю, аби та цінувала мирне небо, навчалась мудрості та оптимізму», – підкреслив перший заступник керманича обласного центру.

Про зародження партизанського руху, війну від Путивля до Карпат та серйозні операції в тилу розповів присутнім на заході ветеран Михайло ПОДЯК, який став розвідником-зв’язківцем ще у 15 років.

«Я пригадую ті сірі дні, і не розумію, звідки з’явились мужність, терпимість та витривалість, але ми тримались та виконували свій борг перед батьківщиною. Серед серйозних операцій – підриви залізничного та шосейного мостів, ґрунтових доріг, де гинули гітлерівці, й, на превеликий жаль, наші партизани. Схиляю голови перед тими, хто пережив цей жах та період відбудови народного господарства. Дякую керівництву міста, що зараз допомагають!» – сказав чоловік.

Наразі в Сумах проживають четверо партизан. З нагоди свята вони отримають матеріальну допомогу у розмірі по 1 тис. грн. кожен із бюджету Сумської територіальної громади.