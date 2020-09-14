Лучшим водителем сумского «Электроавтотранса» вновь стала женщина

В этом году к участию в конкурсе было допущено 27 водителей.
В течение нескольких дней водители троллейбусов демонстрировали свои знания по ПДД, на скорость меняли угольные вставки, выявляли и устраняли неполадки в работе подвижного состава, соревновались в мастерстве управления троллейбусом. В общем, на пути к победе конкурсанты прошли 6 этапов.
По решению жюри, в общем зачете III место занял Юрий Забила, II присудили Евгению Шурхаеву, победителем соревнований стала Татьяна Борченко (опыт работы водителем троллейбуса - 6 лет). Тройке лидеров конкурса будет повышен класс квалификации водителя троллейбуса. Остальные водители, которые участвовали в соревнованиях, были отмечены грамотами.
К слову, с 2018 года звание "Лучший водитель троллейбуса" было закреплено за Яной Бабкиной.