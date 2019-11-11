Насколько готова Сумщина к отопительному сезону? В Сумской облгосадминистрации с участием Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля прошло совещание по поводу подготовки к отопительному сезону.

Все регионы Украины должны планово подготовиться к началу отопительного сезона. Об этом заявил глава правительства Денис Шмыагль.

Как сообщил главе правительства глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко, в Сумской области готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме составляет на 87,7%.

В частности, тепловое хозяйство готово на 90,8%, водопроводно-канализационное хозяйство - 90,5%, жилищное хозяйство - 90,1%, объекты социально-культурного назначения - 89,5%, в том числе общеобразовательные учебные заведения - 88 4%, дошкольные учебные заведения - 89,7%, учреждения здравоохранения - 90,5%, дорожно-мостовое хозяйство - 82,6%.

«Продолжается работа по составлению актов готовности тепловых хозяйств источников тепловой энергии, объектов социально важной сферы к работе в следующем отопительном периоде, - рассказал Роман Грищенко. - По информации органов местного самоуправления, подготовка тепловых хозяйств будет завершена своевременно и в соответствии с требованиями государственных нормативных актов».