Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:56476

Насколько готова Сумщина к отопительному сезону?

В Сумской облгосадминистрации с участием Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля прошло совещание по поводу подготовки к отопительному сезону.

Все регионы Украины должны планово подготовиться к началу отопительного сезона. Об этом заявил глава правительства Денис Шмыагль.

Как сообщил главе правительства глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко, в Сумской области готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме составляет на 87,7%.

В частности, тепловое хозяйство готово на 90,8%, водопроводно-канализационное хозяйство - 90,5%, жилищное хозяйство - 90,1%, объекты социально-культурного назначения - 89,5%, в том числе общеобразовательные учебные заведения - 88 4%, дошкольные учебные заведения - 89,7%, учреждения здравоохранения - 90,5%, дорожно-мостовое хозяйство - 82,6%.

«Продолжается работа по составлению актов готовности тепловых хозяйств источников тепловой энергии, объектов социально важной сферы к работе в следующем отопительном периоде, - рассказал Роман Грищенко. - По информации органов местного самоуправления, подготовка тепловых хозяйств будет завершена своевременно и в соответствии с требованиями государственных нормативных актов».

Общество Отопительный сезон

По тематике

Сумские управители не успевают готовиться к зиме
25.08.2020 09:43

Сумские управители не успевают готовиться к зиме

Сумские управители отстают от графика подготовки к отопительному сезону....

Сумские управители не успевают готовиться к зиме
17.08.2020 09:57

Сумские управители не успевают готовиться к зиме

Сумские управители отстают от графика подготовки к отопительному сезону....

Сумські рятувальники нагадують про пожежну безпеку в опалювальний період
03.01.2020 12:40

Сумські рятувальники нагадують про пожежну безпеку в опалювальний період

Щороку з настанням холодного періоду збільшується кількість пожеж, травмування та загибель людей на них, через елементарне недотримання та нехтування правилами...

18.11.2019 08:46

В центре Сум три дома до сих пор без тепла

А мэр снова грозит своим подчиненным…...

11.11.2019 08:50

До сих пор не все сумчане с теплом

Вопрос включения отопления в жилом фонде Сум обсуждали сегодня, 11 ноября, на аппаратном совещании в мэрии....

Новости

На Сумщине 67 новых cлучаев заболевания COVID-19: подробности 1
Сегодня 09:14
Сумы по-прежнему в «оранжевой» зоне, «желтых» зон становится больше
18.09.2020 17:58
Глухівська поліція розшукує безвісно зниклого Михайла Тупіка
Сегодня 18:19
В Сумской художественный музей обещают вложить 150 миллионов
Сегодня 17:58
У Сумах відбувся урочистий мітинг з нагоди відзначення Дня партизанської слави
Сегодня 17:55
На реставрацию усадьбы Харитоненко хотят потратить 300 млн грн
Сегодня 17:39
В Сумах пожарные ликвидировали возгорание двери аварийного выхода жилого дома
Сегодня 17:21
В украинских школах появится новый предмет
Сегодня 16:40
Мэр Сум снова пообещал горячую воду потребителям КСПУ
Сегодня 16:30
Взяли под стражу сумчанина, который зарезал свою мать
Сегодня 16:00
Сумской биатлонист с «серебром» чемпионата Украины
Сегодня 15:57
Насколько готова Сумщина к отопительному сезону?
Сегодня 15:56
view counter

Статьи

У Сумах Театр для дітей та юнацтва відкрив прем’єрою свій 46-й театральний сезон
Сегодня 15:35
У восьми прикордонних районах Сумської області діють додаткові тимчасові режимні обмеження
Сегодня 13:41
Ремонт Харківської завершать без участі міста
Сегодня 09:14
Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила
Вчера 13:06
«Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы
Вчера 12:58
Надежда Вайло: «Наш край» не даст закрыть ни одно сельское медицинское учреждение на Сумщине
Вчера 12:05
У Сумах порахували електоральну орієнтацію сумчан
18.09.2020 17:06
Голосовать в маске, со своей ручкой, без детей: Кабмин утвердил порядок выборов-2020
16.09.2020 09:56
Лікарні Сумщини отримали від НСЗУ майже мільярд гривень
16.09.2020 07:03
Як сумський художній музей зустрів своє 100-річчя
15.09.2020 13:32
Легальна робота на Сумщині: плюси в оплаті праці
15.09.2020 09:08
Что делать, если появились симптомы COVID-19
14.09.2020 13:19
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.