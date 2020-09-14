Взяли под стражу сумчанина, который зарезал свою мать По ходатайству Сумской местной прокуратуры 46-летнему мужчине, который лишил жизни собственную мать, решением суда 22 сентября избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Речь идет о событии, которое произошло 19 сентября в г. Сумы в частном доме. В тот день между матерью и сыном возникла ссора. Женщина начала упрекать сына тем, что он злоупотребляет спиртным. Долго слушать наставления тот не стал, схватил со стола нож и ударил им мать несколько раз в спину и шею. От полученных травм 70-летняя женщина скончалась на месте. Бездыханное тело сын сбросил в погреб. С места происшествия скрылся. В тот же день внук обнаружил труп бабушки и сообщил в полицию.

Медики насчитали на теле погибшей 9 колото-резаных ран. Сотрудники полиции оперативно установили и задержали причастного к убийству. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины За содеянное мужчине грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.