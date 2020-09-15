За три тижні у Сумах стартує конкурс «ЕкоКрос»

До участі запрошуються сумчани, яким не байдуже навколишнє середовище. Вік учасників – необмежений. Проте, діти до 12 років можуть взяти участь лише разом з батьками чи вихователями.

Головне завдання для учасників, яких в команді має бути п’ять чоловік – зібрати якомога більше сміття за одну годину. Маршрут пересування команди – довільний, але в межах заданої локації. Переможець визначається за вагою усіх зібраних сміттєвих пакетів.

За призові місця на конкурсантів чекатимуть подарунки: I місце – смарт фітнес-браслет, II місце – портативна колонка та III місце – акумулятор для гаджетів.

Для участі необхідно зареєструватися. Деталі за тел.: 67-98-39.

Місце проведення – Набережна р. Стрілки (можлива зміна місця). Час: 13:00.