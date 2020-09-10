«Сумы» примут на «Юбилейном» чемпиона Днепропетровщины

Обе команды сейчас являются действующими чемпионами Сумской и Днепропетровской областей по футболу.
Игра начнется в 17:00 на стадионе «Юбилейный». Матч пройдет при участии болельщиков.
Билеты будут реализовываться в день матча в кассах стадиона и заблаговременно спортивным агентством Linnik Sport (стадион «Юбилейный», офис 135). Стоимость билета - 20 грн. Детям до 16 лет – вход бесплатный.
В связи с карантинными ограничениями исключительно все посетители матча должны будут пройти температурный скрининг на входе в стадион и иметь одетые средства индивидуальной защиты - защитные маски или респираторы.
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