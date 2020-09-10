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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:38258

«Сумы» примут на «Юбилейном» чемпиона Днепропетровщины

Второй домашний матч чемпионата Украины по футболу среди аматорских команд ФК «Сумы» сыграет с ФК «Скорук» (Днепропетровская область) в субботу, 26 сентября.

Обе команды сейчас являются действующими чемпионами Сумской и Днепропетровской областей по футболу.

Игра начнется в 17:00 на стадионе «Юбилейный». Матч пройдет при участии болельщиков.

Билеты будут реализовываться в день матча в кассах стадиона и заблаговременно спортивным агентством Linnik Sport (стадион «Юбилейный», офис 135). Стоимость билета - 20 грн. Детям до 16 лет – вход бесплатный.

В связи с карантинными ограничениями исключительно все посетители матча должны будут пройти температурный скрининг на входе в стадион и иметь одетые средства индивидуальной защиты - защитные маски или респираторы.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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