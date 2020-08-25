Мэр Сум снова пообещал горячую воду потребителям КСПУ

Такое обещание от мэра Сум Александра Лысенко получила нардеп Татьяна Рябуха.
«Как житель Курского микрорайона, не уверена... но жду, полна оптимизма», - написала она в Фейсбуке.
Сегодня, 17 сентября, на исполкоме Сумского горсовета рассматривали вопрос «О ходе выполнения решения исполнительного комитета Сумского городского совета от 28.04.2020...
Котельная Северного промузла снова не готова включить горячую воду в Ковпаковском теплорайоне....
Если на прошлой неделе говорили о 5 или 10 сентября, то теперь конкретных сроков снова не называют....
Котельная Северного промузла готовится к пуску горячей воды в дома сумчан с 10 сентября....
Об этом сегодня, 25 августа, во время аппаратного совещания сообщил представитель Котельной северного промузла....