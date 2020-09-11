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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах пожарные ликвидировали возгорание двери аварийного выхода жилого дома

21 сентября в 16:52 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в двухэтажном многоквартирном доме по ул. Леонида Быкова.

На тушение направили отделение 2-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытии на место вызова было установлено, что огонь охватил дверь аварийного выхода. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в защитных аппаратах. В 17:09 они оперативно локализовали возгорание и предотвратили его распространение непосредственно на дом и его деревянное перекрытие. И уже в 17:25 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

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