В Сумах пожарные ликвидировали возгорание двери аварийного выхода жилого дома

На тушение направили отделение 2-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей.
По прибытии на место вызова было установлено, что огонь охватил дверь аварийного выхода. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в защитных аппаратах. В 17:09 они оперативно локализовали возгорание и предотвратили его распространение непосредственно на дом и его деревянное перекрытие. И уже в 17:25 пожар был ликвидирован.
Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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