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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:39457

На реставрацию усадьбы Харитоненко хотят потратить 300 млн грн

Особенность комплекса и перспективы его реставрации обсудили сегодня, 22 сентября, в Сумах Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко и глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко.

«Комплекс усадьбы Харитоненко - одна из культурных жемчужин Сумщины. Чтобы раскрыть туристический потенциал, она нуждается в надлежащем внимании и финансирования, - отметил Денис Шмыгаль на своей странице в Telegram. - Министерство культуры и информационной политики Украины инициировало преобразования комплекса в культурно-творческий центр. Все эти идеи и предложения мы будем рассматривать в рамках программы «Большая реставрация» на 2021 год».

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко во время общения с журналистами рассказал: «Сумщина имеет богатый культурный и туристический потенциал. Мы с Премьер-министром Украины были на территории усадьбы Харитоненко. Очень большой объект, который может стать не только «туристическим магнитом», но и культурно-художественным центром для всей Сумской области».

Чиновник также сообщил, что сейчас в проекте государственного бюджета на следующий год предусмотрены средства на начало реализации второй части программы «Большого строительства», теперь в области культуры. Преимущество в отборе среди 100 культурных объектов будет предоставляться тем, которые могут стать туристическими магнитами.

«Ориентировочная стоимость реставрации - 300 млн грн. Концепцией предусматривается создание музейно-художественного досугового комплекса в соответствии со стандартами ЕС», - сообщил Роман Грищенко. - В состав этого комплекса планируется включить музейный квартал, центр продвижения и туризма; художественные лаборатории / мастерские; отель «5 звезд», сувенирную мастерскую, парк искусств с зоной отдыха и местом проведения мероприятий в формате Open Air».

Напомним: совсем недавно планировалось передать усадьбу от СумГУ городу, но что-то пошло не так…

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