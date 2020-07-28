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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:58271

В Сумской художественный музей обещают вложить 150 миллионов

О планах по реконструкции комплекса Сумского областного художественного музея им. Н. Онацкого в рамках «Большой реставрации» объектов культуры рассказал Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и Министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко.

Денис Шмыгаль осмотрел коллекцию музея, в частности, произведения Тициана, Пальмы Младшего, Луки Джордано, Солимена, Гэрити ван Хонтхорста, Клода Верне, Леопольда Буальи, Элизабет Виже Лебрен и других мастеров.

«Собрание музея - это более 17 тыс. произведений Восточного, Западноевропейского и отечественного изобразительного, декоративного искусства ХVI-ХХ ст. национального и мирового уровня, - рассказал Главе Правительства Роман Грищенко. - К сожалению, сегодня более 90% произведений искусства хранятся в фондохранилище. Прежде всего, изобразительного и декоративно-прикладного искусств XIX - ХХI веков».

В рамках программы «Большая стройка в культуре-2021» планируется достройка современного корпуса выставочного зала художественного музея. Ориентировочная стоимость - 120 млн грн.

Проектом предусмотрено также создание 3-этажного выставочного комплекса, наличие скульптурного зала, образования открытого подземного пространства по принципу современного Версаля.

Планируется и общая реставрация здания музея. По оценкам экспертов, общая стоимость ремонта-реставрации объекта составляет 35 млн грн. Проектом предусмотрено санитарно-техническое обустройство и присоединения здания к городским канализационным сетям; замену окон, кровли и крыши; обустройство рабочих мест для персонала музея; ремонт фасада и экспозиционных залов.

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