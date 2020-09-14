Глухівська поліція розшукує безвісно зниклого Михайла Тупіка

На вигляд чоловіку 80-85 років, зростом близько 150 -155 см; худорлявої статури. Волосся та щетина сиві, очі світлі.

Був одягнений у армійській бушлат захисного кольору з чорним комірцем, темно-синій смугастий светр, темно-синю котонову сорочку. На голові мав чорний кашкет з козирком. Взутий у калоші з підкладкою.

При собі міг мати ніж з білим пластмасовим руків'ям.

Поліцейські розшукують хворого пенсіонера і звертаються до жителів регіону з проханням: якщо ви маєте будь-яку інформацію, що допоможе встановити місцеперебування чоловіка, повідомте про це до Глухівського відділу поліції за телефоном (050)307-75-04, або на спецлінію "102".

Будемо вдячні за допомогу.

Відділ комунікації поліції Сумської області