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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:22315

В Сумы едет чемпион

АФФК «Сумы» примет «Продэксим» в субботу.

Матч 6-го тура Экстра-лиги между АФФК «Сумы» и херсонским «Продэксимом» состоится в эту субботу, 26 сентября. Начало игры - в 13.00.

Игра пройдет в спортивном комплексе Сумского государственного педагогического университета без болельщиков.

Напомним, после пяти сыгранных матчей в активе подопечных Ивана Скицко четыре набранные очки, у херсонцев - 15.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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