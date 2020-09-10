В Сумы едет чемпион

Матч 6-го тура Экстра-лиги между АФФК «Сумы» и херсонским «Продэксимом» состоится в эту субботу, 26 сентября. Начало игры - в 13.00.
Игра пройдет в спортивном комплексе Сумского государственного педагогического университета без болельщиков.
Напомним, после пяти сыгранных матчей в активе подопечных Ивана Скицко четыре набранные очки, у херсонцев - 15.
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