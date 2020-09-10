В Сумы едет чемпион АФФК «Сумы» примет «Продэксим» в субботу.

Матч 6-го тура Экстра-лиги между АФФК «Сумы» и херсонским «Продэксимом» состоится в эту субботу, 26 сентября. Начало игры - в 13.00.

Игра пройдет в спортивном комплексе Сумского государственного педагогического университета без болельщиков.

Напомним, после пяти сыгранных матчей в активе подопечных Ивана Скицко четыре набранные очки, у херсонцев - 15.