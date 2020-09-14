Глава Сумского облсовета продал элитную машину по заниженной цене Глава Сумского областного совета, миллионер и владелец многомиллионного автопарка Владимир Токарь продал за бесценок один из своих элитных автомобилей.

Об этом стало известно из существенных изменений в декларации чиновника.

Токарь в сентябре задекларировал доход от отчуждения движимого имущества (кроме ценных бумаг и корпоративных прав) в размере 635 тыс. гривен от физического лица.

Токарь с женой владеют тремя элитными автомобилями стоимостью более двух миллионов гривен каждый. Это Mercedes-Benz GLE 300D 4 MATIC (2019) выпуска за 2,16 млн гривен, Range Rover Sport (2018) за 2,77 млн гривен и Range Rover Sport (2019) за 3,6 млн гривен.

Председатель Сумского облсовета ежегодно покупает себе новый автомобиль, буквально устраивая пинг-понг автомобилями стоимостью в несколько миллионов. Тогда он получил доход от отчуждения движимого имущества и сразу задекларировал приобретение нового авто. А десятого июля прошлого года чиновник приобрел еще одно авто.

В конце 2018 году Токарь провел похожую операцию. Тогда он продал движимое имущество и заработал на этом два миллиона гривен. А в феврале 2019 снова задекларировал доход от продажи движимого имущества. То есть получается, что каждый год Токарь продает машину и покупает себе новую, в текущем году выпуска, пишет 368.media.