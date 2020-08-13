6 лет проведет за решеткой ахтырчанин, который бросил гранату во двор рыбинспектора Ахтырской местной прокуратурой в суде апелляционной инстанции доказана вина 30-летнего жителя Ахтырского района, который с целью мести бросил во двор правоохранителя взрывное устройство.

Событие произошло 19 мая 2018 года в г. Ахтырка. Около 1.00 ночи обвиняемый, будучи обиженным на инспектора рыбоохраны за составление на него протокола об административном правонарушении за незаконный вылов рыбы, перебросил ручную гранату РГД-5 через забор его домовладения. В результате взрыва был поврежден автомобиль правоохранителя, фасад, окна и крышу жилого дома.

«Приговором Ахтырского горрайонного суда 4 сентября 2019 года обвиняемый признан виновным, и ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы. Мужчина не согласился с таким решением суда и обжаловал его. По приговору Полтавского апелляционного суда 21 сентября решение суда первой инстанции оставлено без изменений. Более того, обвиняемый взят под стражу в зале суда», - рассказывает прокурор Ахтырской местной прокуратуры Сергей Жмурко.

Справка: действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 347 (умышленное повреждение имущества работника правоохранительного органа путем взрыва) и ч. 1 ст. 263 (незаконное приобретение, ношение, хранение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения) УК Украины, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.