На Сумщине еще 96 случаев коронавируса: три летальных На утро 23 сентября на Сумщине уже 3280 случаев заболевания COVID-19.

За вторник лабораторный центр подтвердил 96 новых случаев. Три человека умерли, - всего 55. 61 пациент выздоровел, - всего 1443. Продолжают болеть 1782. Всего в Украине зафиксировано 3497 новых случаев, - всего 184 734. Умерло 63 человека, - всего 3705. Вылечилось 1769, всего – 81 670. Продолжают лечиться 99359.