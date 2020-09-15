На Сумщине еще 96 случаев коронавируса: три летальных

За вторник лабораторный центр подтвердил 96 новых случаев. Три человека умерли, - всего 55. 61 пациент выздоровел, - всего 1443. Продолжают болеть 1782.
Всего в Украине зафиксировано 3497 новых случаев, - всего 184 734. Умерло 63 человека, - всего 3705. Вылечилось 1769, всего – 81 670. Продолжают лечиться 99359.
По состоянию на 23 сентября в Сумской области 3280 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 22 сентября в Сумской области 3184 случая заболевания коронавирусной инфекцией.... 1
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По состоянию на 21 сентября в Сумской области 3117 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
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