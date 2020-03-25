В Сумском горсовете еще три перебежчика

Об этом сегодня, 23 сентября, во время заседания Сумского горсовета сообщил секретарь горсовета Андрей Баранов. По его словам, во фракцию вступили Виктория Гробова (была во фракции «Европейская солидарность») и Александр Зименко с Денисом Бутенко (оба были в «Самопомочи»).
Как сообщил Александр Зименко, который был главой фракции «Самопомочи», фракция будет распущена, так как там осталось всего два человека.
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