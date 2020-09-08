В Шостке мошенники выманили у пенсионерки 80 тысяч Пенсионерка пыталась помочь «дочке», которая якобы попала в дорожную аварию и нуждалась в срочной операции.

Телефонный звонок раздался, когда 67-летняя жительница Шостки находилась дома. В трубке собеседница, называя женщину мамой, умоляла ее о помощи. Мол, она попала в дорожно-транспортное происшествие. Затем трубку взял неизвестный мужчина, который назвался врачом. Он подтвердил предварительную информацию и рассказал, что дочь женщины требует срочную операцию в областном центре, которая стоит 170 000 гривен.

Испуганная пенсионерка ответила, что таких денег у нее нет. Тогда собеседник спросил, какими средствами она располагает сейчас. Получив ответ, он попросил женщину написать заявление о добровольном вкладt, завернуть деньги в эту бумагу и отдать «медику», который придет за ними к ней домой.

После телефонного звонка с требованием денег, жительница Шостки пыталась дозвониться на телефон зятя или дочери, помня об оговорках относительно мошенников. Впрочем, ее телефон почему-то не работал. Чтобы не рисковать здоровьем родного человека, женщина решила выполнить условия «врача». Она лично передала в руки посыльному 15000 гривен, 1950 долларов США и 500 евро. Лишь после того как курьер с деньгами пошел, ей удалось позвонить дочери. После разговора с ней женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого ведутся поиски злоумышленников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.