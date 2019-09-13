В Сумах патрульные обнаружили боевые патроны Какие только находки не ждут патрульных, когда они приезжают на вызовы.

На этот раз инспекторы получили сообщение об угрозе физической расправой в одной из многоэтажек на проспекте Шевченко. Приехав по указанному адресу, стражи порядка встретили заявителя, который рассказал, что его дядя часто устраивает конфликты со своей матерью. На этот раз 63-летний мужчина еще и угрожал племяннику.

Самого мужчину патрульные дома не обнаружили. Но вот кое-что интересное все же увидели. В комнате их внимание привлек небольшой коробок. Владелица квартиры показала его содержание инспекторам. Внутри находились 16 предметов, похожих на боевые патроны. Женщина подтвердила, что найденное принадлежат ее сыну.

Для выяснения происхождения найденных предметов стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Сейчас следователями открыто уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.