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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:57173

В Конотопе участковые задержали метадонщиков

Ими оказались 33-летний мужчина и его 37-летняя гражданская жена. Во время поверхностной проверки правоохранители обнаружили у них на двух 150 таблеток метадона.

Получив оперативную информацию о том, что двое горожан могут иметь при себе запрещенные вещества, правоохранители решили ее проверить. И не случайно: во время поверхностной проверки у мужчины участковые офицеры полиции обнаружили 80 таблеток в блистерах с надписью «Метадон», а в его спутницы - 70 таких же таблеток. На вопрос полицейских они ответили, что получили их по рецепту в г. Киев, поскольку оба наркозависимые и проходят лечение с помощью этого средства.

Однако законодательством запрещено получать и хранить при себе такое количество препарата. Полицейским известны схемы, когда злоумышленники регистрируются для прохождения заместительной терапии в нескольких медицинских учреждениях и в каждом из них получают рецепты для приобретения данного наркотического средства.

«Сейчас все обнаруженные таблетки изъяты и направлены на экспертное исследование в рамках открытого по данному факту уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта», - комментирует Александр Васильченко, временно исполняющий обязанности начальника Конотопского отдела полиции».

Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Метадон Наркотики

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