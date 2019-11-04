В Шостке провели чемпионат Сумщины по шорт-треку на роликовых коньках

За медали боролись спортсмены из Киева, Сум, Шостки. На счету спортсменов шосткинской КДЮСШ «Барса» 13 медалей различного достоинства: Назар Богун, Елизавета Филипович, Маргарита Панченко, Даниил Недбай, Полина Великоконь завоевали первые места, Дмитрий Кимак, Даша Маньковская, Яна Титович, Артем Моисеенко, Виктория Сивоконь - вторые, Максим Кириленко, Ярослав Материнко, Вероника Каплун - третьи. Тренеры Андрей Горшечников, Светлана Кимак, Людмила Ткаченко, Надежда Климчук.
Также в соревнованиях приняли участие воспитанники Сумской областной ДЮСШ «Чемпион». Они завоевали 10 медалей: Мария Сидьорко, Глеб Хочин, Владимир Запорожец – первые, Назар Задирак, Ульяна Хочина и Максим Спорыш – вторые, Елена Минчук, София Шелихова, Иван Литвиненко и Илья Речембей – третьи. Тренер - Наталья Хочина.
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