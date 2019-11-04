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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:25336

В Шостке провели чемпионат Сумщины по шорт-треку на роликовых коньках

20 сентября в Шостке состоялся Открытый чемпионат Сумской области по скоростному бегу на роликовых коньках.

За медали боролись спортсмены из Киева, Сум, Шостки. На счету спортсменов шосткинской КДЮСШ «Барса» 13 медалей различного достоинства: Назар Богун, Елизавета Филипович, Маргарита Панченко, Даниил Недбай, Полина Великоконь завоевали первые места, Дмитрий Кимак, Даша Маньковская, Яна Титович, Артем Моисеенко, Виктория Сивоконь - вторые, Максим Кириленко, Ярослав Материнко, Вероника Каплун - третьи. Тренеры Андрей Горшечников, Светлана Кимак, Людмила Ткаченко, Надежда Климчук.

Также в соревнованиях приняли участие воспитанники Сумской областной ДЮСШ «Чемпион». Они завоевали 10 медалей: Мария Сидьорко, Глеб Хочин, Владимир Запорожец – первые, Назар Задирак, Ульяна Хочина и Максим Спорыш – вторые, Елена Минчук, София Шелихова, Иван Литвиненко и Илья Речембей – третьи. Тренер - Наталья Хочина.

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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