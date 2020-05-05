Шосткинский лыжник перешел в биатлон и переехал в Чернигов В новом сезоне бывший шосткинский лыжник, участник Олимпиалы-2018 Андрей Орлик перешел в биатлон.

Первую свою официальную гонку он провел 22 сентября в рамках чемпионата Украины по летнему биатлону. В спринте он занял 21-ое место, допустив 5 промахов из 10-ти. Также оказалось, что он теперь выступает за Черниговщину.