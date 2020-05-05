Шосткинский лыжник перешел в биатлон и переехал в Чернигов

Первую свою официальную гонку он провел 22 сентября в рамках чемпионата Украины по летнему биатлону. В спринте он занял 21-ое место, допустив 5 промахов из 10-ти. Также оказалось, что он теперь выступает за Черниговщину.
Украинская биатлонистка Юлия Журавок прокомментировала свое состояние в Instagram....
На странице главы Сумской облгосадминистрации Романа Гришенко в Фейсбуке выложен очередной ролик о мегапланах....
Сумская биатлонистка Юлия Журавок рассказала о возникших проблемах со здоровьем....
В области создали рабочую группу по развитию биатлона в Сумской области и договорились о возрождении лыже-роллерной трассы в Токарях....
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о планах по подготовке к новому сезону....