Кому в Сумах отключили воду?

Для проведения аварийно-ремонтных работ по устранению порыва на линии диаметром 200 мм по улице Привокзальная, 31 сегодня, 23 сентября, в 9:40 временно прекращена подача воды в дома №№ 27, 29, 31, 33 по улице Привокзальная.
После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.
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