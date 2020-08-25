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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:39403

Кому в Сумах отключили воду?

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 23 сентября.

Для проведения аварийно-ремонтных работ по устранению порыва на линии диаметром 200 мм по улице Привокзальная, 31 сегодня, 23 сентября, в 9:40 временно прекращена подача воды в дома №№ 27, 29, 31, 33 по улице Привокзальная.

После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.

Общество Отключение воды

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