Кому в Сумах отключили воду? КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 23 сентября.

Для проведения аварийно-ремонтных работ по устранению порыва на линии диаметром 200 мм по улице Привокзальная, 31 сегодня, 23 сентября, в 9:40 временно прекращена подача воды в дома №№ 27, 29, 31, 33 по улице Привокзальная.

После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.