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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:03277

У неділю в Сумах проведуть аукціон-розпродаж анімалістичних картин

У неділю, 27 вересня, у рамках авторського мистецького проєкту художник Єгор АВДЄЄНКО проведе експериментальний аукціон-розродаж усіх картин із виставки «Встигнути за 10 годин 56 хвилин».

Сумчан чекають у міській галереї, о 16:00 за адресою: вул. Соборна, 27.

Нагадаємо, митець створював анімалістичну виставку з символічною назвою безпосередньо в галереї, а сам процес було знято на відео. Витрачений час офіційно зафіксували.

Досуг Аукцион

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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