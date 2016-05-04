У неділю в Сумах проведуть аукціон-розпродаж анімалістичних картин

Сумчан чекають у міській галереї, о 16:00 за адресою: вул. Соборна, 27.
Нагадаємо, митець створював анімалістичну виставку з символічною назвою безпосередньо в галереї, а сам процес було знято на відео. Витрачений час офіційно зафіксували.
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