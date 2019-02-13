Сезон консервации вызывает засорение городской канализационной системы в Сумах

Достаточно часто бесперебойному водоотведению хозяйственно-бытовых сточных вод мешают «пробки», возникающие как на внутридомовых сетях, так и на сетях водоотведения.
С началом сезона заготовки на зиму, нагрузка на городскую канализацию увеличилась. Более 30 заявок в день принимается диспетчерской службой с заявлением сумчан о возникновении аварийных ситуаций. Ежедневно работники КП «Горводоканал» прочищают от пищевых отходов километры канализационных сетей.
Это связано с тем, что жители, не задумываясь о последствиях, спускают в канализацию обрезки овощей, арбузные косточки, шелуху и другой мусор, которому не место в системе водоотведения.
Для эффективного функционирования водоотводной сети нельзя использовать унитаз в качестве мусорки.
КП «Горводоканал» обращается к сумчанам с просьбой ответственно и бережно использовать канализацию.
Коммунальщики призывают потребителей соблюдать правила пользования, помнить, что разрешено сбрасывать фекальные массы и жидкости, не имеющие клейковых свойств. Запрещается сброс в сети водоотведения бытовых и строительных отходов, средств личной гигиены, продуктов питания, ветоши, подгузников, целлофановых пленок и т.п.
Жиры и масла, которые способны накапливаться на стенках труб, постепенно сужают их диаметр, а ржавчина, песок, тряпки, полиэтиленовые изделия оседают или застревают в местах поворотов канализационной трассы, создавая иногда настолько серьезные укупорки, что устранить их можно только с помощью спецтехники.
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