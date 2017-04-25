В центре Сум уже две недели не могут заменить сломанный люк по поручению мэра

Однако люк и ныне там. Фото выставил в Фейсбуке сумчанин Олег Кривцов.
«Люк, который принимал участие в программе «Гроші» «команда_Лисенка» так и не заменила. Хотя на 45 секунде этого видосика (снятый 10 сентября) господин мэр дал команду срочно люк заменить», - написал он.
Колодец КП «Горводоканал» возле школы № 23 закрыли только после личного обращения к директору водоканала....
Задержанию злоумышленников помогли неравнодушные сумчане, которые, заметив двух неизвестных, которые снимают крышку канализационного люка, сразу же сообщили об этом в...
8 февраля в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение от неравнодушных граждан города о том, что в заброшенном...
Патрулируя город, стражи порядка получили сообщение о краже канализационного люка на улице Куликовской....
22 апреля, около 13 часов, патрулируя улицу 20 лет Победы, экипаж патрульных заметил мужчину, который перевозил на велосипеде канализационный люк....