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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:361

В центре Сум уже две недели не могут заменить сломанный люк по поручению мэра

Еще 10 сентября мэр Сум сказал, что даст поручение заменить аварийный люк в центре Сум.

Однако люк и ныне там. Фото выставил в Фейсбуке сумчанин Олег Кривцов.

«Люк, который принимал участие в программе «Гроші» «команда_Лисенка» так и не заменила. Хотя на 45 секунде этого видосика (снятый 10 сентября) господин мэр дал команду срочно люк заменить», - написал он.

Общество Люк
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