В Сумском ЦПАУ вспышка коронавируса: доступ посетителей ограничили

Как пояснила начальник ЦПАУ Алла Стрижова, учитывая актуальность вопросов, с которыми обращаются посетители, прием граждан не сворачивали, только ограничили их доступ в помещения. В основные помещения допускают только посетителей с талонами, получить которые можно через работников учреждения.
Также руководством ЦПАУ приняты необходимые противоэпидемических мероприятий для предотвращения распространения заболевания среди работников и посетителей.
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