Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:53843

В Сумском ЦПАУ вспышка коронавируса: доступ посетителей ограничили

Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы», в связи с регистрацией случаев заболевания COVID-19 среди работников учреждения, приняло меры предосторожности.

Как пояснила начальник ЦПАУ Алла Стрижова, учитывая актуальность вопросов, с которыми обращаются посетители, прием граждан не сворачивали, только ограничили их доступ в помещения. В основные помещения допускают только посетителей с талонами, получить которые можно через работников учреждения.

Также руководством ЦПАУ приняты необходимые противоэпидемических мероприятий для предотвращения распространения заболевания среди работников и посетителей.

Общество Коронавирус ЦПАУ

По тематике

На Сумщине 3280 случаев COVID-19: подробности
Сегодня 09:28

На Сумщине 3280 случаев COVID-19: подробности

По состоянию на 23 сентября в Сумской области 3280 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине еще 96 случаев коронавируса: три летальных
Сегодня 09:12

На Сумщине еще 96 случаев коронавируса: три летальных

На утро 23 сентября на Сумщине уже 3280 случаев заболевания COVID-19....

На Сумщине 67 новых cлучаев заболевания COVID-19: подробности
Вчера 09:14

На Сумщине 67 новых cлучаев заболевания COVID-19: подробности

По состоянию на 22 сентября в Сумской области 3184 случая заболевания коронавирусной инфекцией.... 1

В Сумах на самоизоляции 27 классов
21.09.2020 10:54

В Сумах на самоизоляции 27 классов

Об этом сегодня, 21 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горуправления образования Антонина Данильченко....

На Сумщине 3117 случаев коронавируса: подробности
21.09.2020 09:32

На Сумщине 3117 случаев коронавируса: подробности

По состоянию на 21 сентября в Сумской области 3117 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

Новости

На Сумщине 3280 случаев COVID-19: подробности
Сегодня 09:28
Мэр Сум снова обещает горячую воду жителям Ковпаковского теплорайона
Сегодня 14:53
На Сумщине загорелся грузовик с 20 тоннами кукурузы (видео)
Сегодня 14:30
Сайт Сумской полиции взломали хакеры
Сегодня 14:23
В Сумах на перекрестке столкнулись две легковушки: один из водителей травмирован
Сегодня 13:51
В Сумах СБУ разоблачила на коррупции сотрудника Нацполиции
Сегодня 13:43
Шосткинский лыжник перешел в биатлон и переехал в Чернигов
Сегодня 13:35
В Сумском ЦПАУ вспышка коронавируса: доступ посетителей ограничили
Сегодня 12:53
В Сумах тушили Шевченковский мост (видео)
Сегодня 12:43
В центре Сум уже две недели не могут выполнить поручение мэра заменить сломанный люк
Сегодня 12:36
Сезон консервации вызывает засорение городской канализационной системы в Сумах
Сегодня 12:20
На Сумщине проходят командно-штабные учения
Сегодня 12:13
view counter

Статьи

Володимир Лободін: Суми заслуговують бути у 10-ці кращих міст України
Сегодня 09:21
У Сумах Театр для дітей та юнацтва відкрив прем’єрою свій 46-й театральний сезон
Вчера 15:35
У восьми прикордонних районах Сумської області діють додаткові тимчасові режимні обмеження
Вчера 13:41
Ремонт Харківської завершать без участі міста
Вчера 09:14
Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила
21.09.2020 13:06
«Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы
21.09.2020 12:58
Надежда Вайло: «Наш край» не даст закрыть ни одно сельское медицинское учреждение на Сумщине
21.09.2020 12:05
У Сумах порахували електоральну орієнтацію сумчан
18.09.2020 17:06
Голосовать в маске, со своей ручкой, без детей: Кабмин утвердил порядок выборов-2020
16.09.2020 09:56
Лікарні Сумщини отримали від НСЗУ майже мільярд гривень
16.09.2020 07:03
Як сумський художній музей зустрів своє 100-річчя
15.09.2020 13:32
Легальна робота на Сумщині: плюси в оплаті праці
15.09.2020 09:08
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.