В Сумском ЦПАУ вспышка коронавируса: доступ посетителей ограничили Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы», в связи с регистрацией случаев заболевания COVID-19 среди работников учреждения, приняло меры предосторожности.

Как пояснила начальник ЦПАУ Алла Стрижова, учитывая актуальность вопросов, с которыми обращаются посетители, прием граждан не сворачивали, только ограничили их доступ в помещения. В основные помещения допускают только посетителей с талонами, получить которые можно через работников учреждения.

Также руководством ЦПАУ приняты необходимые противоэпидемических мероприятий для предотвращения распространения заболевания среди работников и посетителей.