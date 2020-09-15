Под Сумами горело 1,5 га сухостоя 22 сентября в 11:57 поступил вызов от случайного прохожего, что по ул. 1-я Закрупецкая с. Нижняя Сыворотка Сумского района, горят остатки сухой растительности на площади до 1,5 га.

На вызов прибыли отделения дежурного караула 28-го государственного пожарно-спасательного поста. Для бесперебойной подачи воды, автоцистерну пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который находился на расстоянии до 3 км. Потратив на тушение около 6 тонн воды, в 12:40 пожар был локализован, в 14:40 - ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 12 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 автомобиля и 2 работника местных пожарных команд сел Мокиевка и Долгополовка, и один трактор с бочкой, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.