Под Сумами горело 1,5 га сухостоя

На вызов прибыли отделения дежурного караула 28-го государственного пожарно-спасательного поста. Для бесперебойной подачи воды, автоцистерну пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который находился на расстоянии до 3 км. Потратив на тушение около 6 тонн воды, в 12:40 пожар был локализован, в 14:40 - ликвидирован.
Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 12 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 автомобиля и 2 работника местных пожарных команд сел Мокиевка и Долгополовка, и один трактор с бочкой, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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