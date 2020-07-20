В Сумах СБУ разоблачила на коррупции сотрудника Нацполиции

По данным предварительного расследования, инспектор сектора дознания требовал 10 000 гривен у матери несовершеннолетнего фигуранта уголовного производства за закрытие дела.
Задержали полицейского в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса в одном из районов Сум при получении половины взятки.
Задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела. Проверяются другие возможные факты коррупционных злоупотреблений должностным лицом.
Разоблачение злоумышленника происходило совместно со следователями Территориального управления ГБР, расположенным в городе Полтава, под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры, сообщает пресс-група УСБУ в Сумской области.
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