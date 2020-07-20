В Сумах СБУ разоблачила на коррупции сотрудника Нацполиции Служба безопасности Украины разоблачила чиновника Главного управления Нацполиции Сумщины на взятке за избежание уголовной ответственности местным жителем.

По данным предварительного расследования, инспектор сектора дознания требовал 10 000 гривен у матери несовершеннолетнего фигуранта уголовного производства за закрытие дела.

Задержали полицейского в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса в одном из районов Сум при получении половины взятки.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела. Проверяются другие возможные факты коррупционных злоупотреблений должностным лицом.

Разоблачение злоумышленника происходило совместно со следователями Территориального управления ГБР, расположенным в городе Полтава, под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры, сообщает пресс-група УСБУ в Сумской области.