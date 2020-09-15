Сайт Сумской полиции взломали хакеры На ряде сайтов региональных представительств Национальной полиции начались сбои - они либо не работают, либо на них размещаются фейковые новости.

В Нацполиции заявили о незаконном вмешательстве в работу сайтов.

«Сегодня в 11:45 зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу официального вебсайта Нацполиции. В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация», - сообщили в пресс служба НПУ.

Сайт Национальной полиции Украины временно отключен. Пока не работают сайты НПУ в Киеве, Сумах, Черкассах, Одессе, Житомире, Тернополе, Ивано-Франковск, Луганск, Черновцы, Харьков, пишет Суспільне.