Сайт Сумской полиции взломали хакеры

В Нацполиции заявили о незаконном вмешательстве в работу сайтов.
«Сегодня в 11:45 зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу официального вебсайта Нацполиции. В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация», - сообщили в пресс служба НПУ.
Сайт Национальной полиции Украины временно отключен. Пока не работают сайты НПУ в Киеве, Сумах, Черкассах, Одессе, Житомире, Тернополе, Ивано-Франковск, Луганск, Черновцы, Харьков, пишет Суспільне.