На Сумщине загорелся грузовик с 20 тоннами кукурузы (видео)

Сегодня, 23 сентября, в 4:50 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании грузовика Renault Magnum в с. Храповщина Сумского района. На тушение направили дежурное отделение 27-го государственного пожарно-спасательного поста из пгт Хотинь и, преодолев расстояние в 14 км, на место вызова прибыл дежурный караул 3-й государственной пожарно-спасательной части из областного центра.
Как было установлено, загорелось колесо полуприцепа, и огонь распространялся в сторону грузового отсека, где находилось 20 т кукурузного зерна. В 5:22 пожарные локализовали возгорание, предотвратив опасность непосредственно от груза и автомобиля. В 6:37 пожар был ликвидирован.
Всего на тушение привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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