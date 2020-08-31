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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:53212

Мэр Сум снова обещает горячую воду жителям Ковпаковского теплорайона

На странице мэра Сум Александра Лысенко появилось сообщение о том, что в течение 3-5 дней горячее водоснабжение будет и в квартирах жителей, и во всех школах, детских садах, больницах и других учреждениях, расположенных в Ковпаковском районе.

«Важное сообщение для жителей Ковпаковского района!

К сожалению, Котельной Северного промузла не было вовремя подано горячее водоснабжение сумчанам. Поэтому было принято волевое решение - и на прошлой неделе я лично провел переговоры в Киеве вместе с учредителями и руководством «Теплоэнерго» по скорейшему решению этого вопроса.

Договоренность была достигнута при условии гарантии погашения долгов за энергоносители КСПУ перед «Теплоэнерго», но обязательное условие - наличие гаранта. Таким гарантом выступило наше коммунальное предприятие «Горсвет», соответствующее решение сегодня было принято на сессии Сумского городского совета (самого мэр на сессии не было – Ред.).

В течение 3-5 дней горячее водоснабжение будет и в квартирах жителей, и во всех школах, детских садах, больницах и других учреждениях, расположенных в Ковпаковском районе», - говорится в сообщении.

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