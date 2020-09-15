В Сумах дали 3 года любителю выращивать коноплю К 3 годам лишения свободы осужден мужчина, который в собственном дворе выращивал растения конопли, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Сумской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 60-летнего мужчины, который в собственном дворе выращивал растения конопли.

Установлено, что обвиняемый в Сумском районе на территории частного домовладения весной 2019 года высадил растения конопли и тщательно за ними ухаживал. Следуя необходимым технологиям, он собирал «урожай» и готовил наркотическое средство для употребления. Во время обыска в доме обвиняемого правоохранители изъяли большое количество вещества растительного происхождения, которое согласно заключению экспертов является наркотическим средством «каннабис» массой более 1,5 кг.

«В суде мужчина вину свою признал, уверял, что намерения продавать наркотики не имел, выращивал растения исключительно для личного употребления. По приговору суда обвиняемый признан виновным и приговорен к 3 годам лишения свободы (ч. 2 ст. 309 и ч. 2 ст. 310 УК Украины)», - рассказал прокурор Сумской местной прокуратуры Леонид Криушенко.