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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:52125

В Шостке пожарные предотвратили масштабный пожар в 9-этажке (видео)

Сегодня, 23 сентября, в 1:02 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме на ул. Онуприенко в г. Шостка.

На тушение направили дежурный караул 4-й государственной пожарно-спасательной части на двух автоцистернах и автолестнице.

Как было установлено, возгорание произошло в квартире на третьем этаже. Из-за сильного задымления пожарные работали в защитных аппаратах. Пламя охватило мусор и домашние вещи на площади около 3 кв. м. Усложняло ситуацию то, что все помещение было захламлено мусором, хламом и другими горючими вещами, возгорание которых могло повлечь масштабный пожар.

В 1:15 пожарные локализовали возгорание, предотвратив его дальнейшее распространение. А в 1:31 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение привлекалось 7 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина пожара - неосторожность при курении, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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