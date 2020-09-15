В Шостке пожарные предотвратили масштабный пожар в 9-этажке (видео)

На тушение направили дежурный караул 4-й государственной пожарно-спасательной части на двух автоцистернах и автолестнице.
Как было установлено, возгорание произошло в квартире на третьем этаже. Из-за сильного задымления пожарные работали в защитных аппаратах. Пламя охватило мусор и домашние вещи на площади около 3 кв. м. Усложняло ситуацию то, что все помещение было захламлено мусором, хламом и другими горючими вещами, возгорание которых могло повлечь масштабный пожар.
В 1:15 пожарные локализовали возгорание, предотвратив его дальнейшее распространение. А в 1:31 пожар был ликвидирован.
Всего на тушение привлекалось 7 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По предварительным выводам специалистов, допустимая причина пожара - неосторожность при курении, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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