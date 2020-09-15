В Сумах горел танк

Как сообщили в управлении ГСЧС Украины в Сумской области, вызов поступил на линию 101 в 15.25. Сообщалось о задымлении танка. На место выехал один пожарный автомобиль с тремя пожарными. На месте была проведена разведка и выяснено, что внутри танка загорелся мусор. Уже 15.35 возгорание было локализовано, а в 15.53 ликвидировано.
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