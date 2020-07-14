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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:37448

Сумщина заняла второе место в рейтинге школ по результатам ВНО

Информационным образовательным ресурсом «Освіта.ua» составлен рейтинг областей Украины по результатам внешнего независимого оценивания 2020.

В рейтинге школ по результатам ВНО Сумская область заняла второе место. Среди ключевых показателей: количество школ, средний балл, количество учеников, проведенных тестов и процент сдачи ВНО. Сумщина имеет соответствующие показатели: школ - 269, балл ВНО - 124,5, учеников - 5293, тестов - 12762, процент сдачи ВНО - 90%.

В качестве исходных данных для составления рейтинга были использованы результаты внешнего независимого оценивания, полученные выпускниками школ в 2020 году.

Области Украины в таблице ранжированы по рейтинговым баллам, которые рассчитаны на основании среднего значения баллов внешнего независимого оценивания, полученных выпускниками школ каждой области в 2020 году.

На первом месте - Львовская область, а третью позицию занимает Тернопольщина.

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