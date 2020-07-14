Сумщина заняла второе место в рейтинге школ по результатам ВНО

В рейтинге школ по результатам ВНО Сумская область заняла второе место. Среди ключевых показателей: количество школ, средний балл, количество учеников, проведенных тестов и процент сдачи ВНО. Сумщина имеет соответствующие показатели: школ - 269, балл ВНО - 124,5, учеников - 5293, тестов - 12762, процент сдачи ВНО - 90%.
В качестве исходных данных для составления рейтинга были использованы результаты внешнего независимого оценивания, полученные выпускниками школ в 2020 году.
Области Украины в таблице ранжированы по рейтинговым баллам, которые рассчитаны на основании среднего значения баллов внешнего независимого оценивания, полученных выпускниками школ каждой области в 2020 году.
На первом месте - Львовская область, а третью позицию занимает Тернопольщина.
В период с 28 июля по 7 августа состоялась дополнительная сессия внешнего независимого оценивания....
О первых результатах ВНО сообщила замначальника управление образования Татьяна Дрыга....
Тестированием по химии 17 июля в Украине завершилась сессия ВНО....
26,5% абитуриентов не пришли писать тесты по географии Сумской области. Такую информацию имеют в Харьковском региональном центре оценивания качества образования....
Внешнее независимое оценивание по биологии сдавали абитуриенты 13 июля....