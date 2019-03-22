Сумские гимнастки отличились на чемпионате Украины

Чемпионат проходил 18-20 сентября в Виннице. От сумской школы на чемпионат приехало 7 команд.
В длинной программе у нас два первых места: в категории 6-8 лет чемпионками стала команда «Грация Мелодия», в категории 12-14 лет – «Грация Beauty». Кроме того, в категории 10-12 лет 2-е место у «Грации Angel», в категории 8-10 лет – 3-е место у «Грации Gold».
В короткой программе в категории 12-14 лет 2-е место у «Грации Beauty», в категории 8-10 лет 4-е место у «Грации Fly»
Кроме того, сумчанки приняли участие во Всеукраинском турнире «Подільські Зорі».
В длинной программе турнир выиграли: «Грация Мелодия» (6-8 лет), «Грация Angel» (10-12 лет) и «Грация Beauty» (12-14 лет), второе место у «Грации Gold» (8-10 лет).
В короткой программе лучшими стала «Грация Beauty» (12-14 лет), второй – «Грация Fly» (8-10 лет).
Команды «Грация MELODY» и «Грация BEAUTY» стали абсолютными чемпионами.
Подготовила спортсменок президент Федерации эстетической гимнастики Сумской области Екатерина Карпенко.
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