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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:16308

Сумские гимнастки отличились на чемпионате Украины

Сумские гимнастки из школы «Грация» привезли медали с чемпионата Украины по эстетической групповой гимнастике.

Чемпионат проходил 18-20 сентября в Виннице. От сумской школы на чемпионат приехало 7 команд.

В длинной программе у нас два первых места: в категории 6-8 лет чемпионками стала команда «Грация Мелодия», в категории 12-14 лет – «Грация Beauty». Кроме того, в категории 10-12 лет 2-е место у «Грации Angel», в категории 8-10 лет – 3-е место у «Грации Gold».

В короткой программе в категории 12-14 лет 2-е место у «Грации Beauty», в категории 8-10 лет 4-е место у «Грации Fly»

Кроме того, сумчанки приняли участие во Всеукраинском турнире «Подільські Зорі».

В длинной программе турнир выиграли: «Грация Мелодия» (6-8 лет), «Грация Angel» (10-12 лет) и «Грация Beauty» (12-14 лет), второе место у «Грации Gold» (8-10 лет).

В короткой программе лучшими стала «Грация Beauty» (12-14 лет), второй – «Грация Fly» (8-10 лет).

Команды «Грация MELODY» и «Грация BEAUTY» стали абсолютными чемпионами.

Подготовила спортсменок президент Федерации эстетической гимнастики Сумской области Екатерина Карпенко.

Спорт Эстетическая гимнастика

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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